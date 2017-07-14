Bomba yüklü araç patlatıldı 4 ölü 7 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı olan Azez'de bomba yüklü araç patlatıldı. Olay sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı

Azez'de bulunan Sivil Savunma Yetkilisi Heysem Ceber, ilçe merkezindeki Abdullah Recep Okulu yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Ceber, olay yeri çevresinde maddi hasar meydana geldiğini de kaydetti.Heysem Ceber, patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve çevredeki bazı yerlerde yangın çıktığını aktararak, yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.Bu arada, saldırıda yaralanan 2'si çocuk 4 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına alındı.