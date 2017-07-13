İngiltere parlamentosunda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek

İngiliz Milletvekili Joan Ryan, Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası Başkanı olarak, Türkiye demokrasisi adil bir hükümetle inşaa edilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapmak zorundadır. diyerek Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek çıktı

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası Başkanı Milletvekili Joan Ryan açıklama yaptı. açıklama şöyle: "Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası olarak Türkiye yi yakından takip ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren Türkiye'de olağanüstü bir yönetim var.Sekreteryanın diğer milletvekilleri üyelerinin ve kendi seçmenlerim arasında çok sayıda insanımızı ilgilendiren bir süreç yaşanıyor.Bu süre içinde darbe girişiminde bulunan terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen binlerce insan göz altına alındı, yüzbinden fazla kişi işlerinden uzaklaştırıldı. İşlerinden uzaklaştırılanlar arasında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça da var.Akademisyen ve öğretmen olarak işlerinin iade edilmesi için 127 gündür açlık grevinde olan Nuriye ve Semih defalarca göz altına alındı ve en sonunda tutuklanarak yaklaşık iki aydır hapishanede tutuluyorlar.Nuriye ve Semih'e yönelik hiçbir resmi suçlama olmamasına rağmen sadece işlerinin iadesini talep ettikleri için içerideler.Alevi Sekreteryası olarak Nuriye ve Semih in işlerinin iade edilmesini, bir an önce serbest bırakılarak tedavi altına alınmalarını talep ediyoruz.Bu konuyu Britanya dışişleri bakanı Sayın Boris Johnson a yazılı olarak bildireceğim ve acilen Türk Yetkilileri ile görüşmelerini talep edeceğim.Türkiye demokrasisi adil bir hükümetle inşaa edilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapmak zorundadır.Bugün basın açıklamanıza destek veren Britanya Alevi Federasyonu, Paz-Der, Bozca-Der, Harrow Cemevi ve Galler Cemevi'ne teşekkürler ederim."

Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası Başkanı Milletvekili Joan Ryan konunun takipçisi olacağını belirtti.

İngiliz Milletvekili Joan Ryan, Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası Başkanı olarak, Türkiye demokrasisi adil bir hükümetle inşaa edilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapmak zorundadır. diyerek Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek çıktı