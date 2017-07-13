İİT Genel Sekreteri temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı

Ersan Saner, Fildişi Sahili Cumhuriyeti temasları çerçevesinde dün İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri görüşmeler gerçekleştirdi

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Fildişi Sahili Cumhuriyeti temasları çerçevesinde dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen ve üye devletlerin temsilcileri ile İİT’ye bağlı kuruluş başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İİT Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede Saner, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi vererek, İİT’nın ilerleyen dönemde Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği desteği daha da artıracağına inandığını belirtti.

Saner, 44. Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısında Kıbrıs üzerine alınan karara değinerek, İİT’ye üye devletlerin Kıbrıs Türk halkı ile dayanışma göstermesi ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılmasına yönelik somut adımların atılmasını beklediklerini Genel Sekretere iletti.

Bu çerçevede gerek İİT Sekreteryası, gerekse İİT’ye üye devletlerden üst düzey yetkililerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmelerinin önemine vurgu yapan Saner, Genel Sekreter Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen’i yılsonu KKTC’de yapılması planlanan ve İİT’ye üye ülkelerin katılacağı etkinliğe davet etti.

Genel Sekreter Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, Kıbrıs müzakere sürecini yakından takip ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkına İİT olarak desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Saner, sırasıyla Pakistan, Katar, Somali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin bakan ve temsilcileriyle de ikili temaslarda bulundu.

Ayrıca Saner, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Başkanı ve İslam Dayanışma Fonu Başkanıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirerek, KKTC’de yapılması planlanan etkinlik ve projeler üzerine görüş alış verişinde bulundu.