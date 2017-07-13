ABD'den sonra Almanya da 15 Temmuz öncesi uyardı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ABD Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmıştı. Bir uyarı daha Almanya'dan geldi

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarını 'Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor” şeklinde uyarmıştı.

ABD’nin ardından Almanya da Türkiye’de bulunan vatandaşlarını 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle uyardı.Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, ülke genelinde gösteri ve büyük etkinlikler olabileceği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’ye gidecek Alman vatandaşlarının politik gösteriler ve büyük kalabalıklardan uzak durmaları da istenildi.

Almanya tarafından yapılan açıklamada “15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz’a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği göz önüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.