Londra'da 24 katlı binada çıkan yangınla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Grenfell Tower'da çıkan yangın sırasında yaşananlara dair yeni bilgilere ulaşıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangında en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.Londra İtfaiye Teşkilatı, "Yangın değiştikçe kontrol merkezimizin verdiği talimatlar da değişebilir" açıklamasında bulundu.Yangın yerel saatle 00:54'te ilk kez itfaiyeye bildirildiğinde, binada yaşayanlara 'olduğunuz yerde kalın' talimatı verilmişti.Lucy Manning ve Noel Titheradge'ın haberine göre, talimattaki değişik ilk bildirim yapıldıktan 1 saat 53 dakika sonra yapıldı.Bu talimatın, yangının kontrol altına alınabileceği öngörüsüyle yapıldığı kaydediliyor.

İngiltere'de genel olarak itfaiye ekipleri yığılmaların oluşacağı ve bunun söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünerek, 'olduğunuz yerde kalın' talimatı veriyor ve öncelikle yangını söndürmeye çalışıyor.Ancak Grenfell Tower'da 14 Haziran'da çıkan yangında pek çok kişinin içeride mahsur kalması sonucu bu politika tartışılmaya başlandı.

'İki saat sonra artık çok geçti'

Karim Musillhy, 57 yaşındaki akrabası Hişam Rahman ile saat 01:30'da telefonda konuştuğunu ve kendisine dairesinde kalmasının ve kapının altına ıslak havlular koymasının söylendiğini kaydediyor.

"Hepimiz yangının ne kadar hızlı yayıldığını biliyoruz. Ben 'eğer binadan ayrılabiliyorsan ayrıl, ayrıl' diye düşünürdüm" diyor.

"15 dakika içinde yangın bütün binaya yayıldı. İki saat sonra artık çok geçti."

Binanın 22'inci katında yaşayan ailesinden altı kişiyi kaybeden Nabil Choucair, 'olduğunuz yerde kalın' politikasının gereğinden fazla sürdürülmüş olabileceğini düşünüyor.

"Onların muhtemelen tek kaçma seçeneklerini ellerinden alıyorsun. İtfaiyecilerin 21'inci, 22'inci kata çıkarak insanları kurtardıklarını duydum, ancak kimi kurtaracaklarını kimi kurtarmayacaklarını seçtiler çünkü daha fazla kişiyi taşıyamayacaklardı."

"O saatten sonra onlar ve diğer herkes için şans kalmadı."

Londra İtfaiye Teşkilatı soruşturmayı işaret etti

Londra İtfaiye Teşkilatı'ndan Paul Embery 'olduğunuz yerde kalın' talimatının 'genel olarak doğru' olduğunu söyledi.

"Açıkça biliniyor ki bu beklenmedik bir yangındı ve insanlar yangının bu şekilde yayılacağını öngöremediler."

"Bir noktada talimatın değişmesi gerekirdi. Daha önce mi olması gerektiği konusunda yorum yapmak istemem, ancak soruşturmanın kesinlikle bunu da ele alması gerekiyor."

Londra İtfaiye Teşkilatı devam eden polis ve kamu soruşturmaları nedinyle konu hakkında yorum yapmayacağını açıkladı, ancak "Yangın değiştikçe kontrol merkezimizin verdiği talimatlar da değişebilir" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe