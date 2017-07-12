Donald Trump, 'Rusya ile iki büyük nükleer gücüz'

Almanya'nın Hamburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2 buçuk saat süren görüşmeye dair açıklama yaptı

Donald Trump, “Çok iyi anlaştığımızı ve bunun kötü değil iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar, ‘Aman, onlar iyi geçinmemeli’ diyor. Bunlar kim, bunu kim söylüyor? Ben, çok ama çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Biz, iki büyük nükleer gücüz” dedi.

Trump ayrıca Rusya’yla diyalog kurmanın önemli olduğunu kaydederek, “Ve eğer diyalog kurmasak bu, ülkemiz ve onların ülkesi için çok sorun yaratacak. Diyaloga ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.