Ana Sayfa | DÜNYA 12/07/2017 23:33

Donald Trump, 'Rusya ile iki büyük nükleer gücüz'

donald trump

Almanya'nın Hamburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2 buçuk saat süren görüşmeye dair açıklama yaptı

Donald Trump, “Çok iyi anlaştığımızı ve bunun kötü değil iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar, ‘Aman, onlar iyi geçinmemeli’ diyor. Bunlar kim, bunu kim söylüyor? Ben, çok ama çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Biz, iki büyük nükleer gücüz” dedi.

Trump ayrıca Rusya’yla diyalog kurmanın önemli olduğunu kaydederek, “Ve eğer diyalog kurmasak bu, ülkemiz ve onların ülkesi için çok sorun yaratacak. Diyaloga ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
dev buzul

Kıbrıs'ın üçte ikisi kadar buzdağı koptu

Antarktika'da Kıbrıs'ın yaklaşık üçte ikisi büyüklüğünde olan bir buz kütlesi koptu

angela merkel

Hamburg'daki şiddet olaylarına ilişkin Merkel'den flaş açıklama

G20 liderler Zirvesinin yapıldığı Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan şiddet olaylarının ardından Merkel açıklama yaptı

Katar ile ABD

İki ülke arasında imzalanan mutabakata dört Arap ülkesinden tepki

ABD ile Katar arasında imzalanan mutabakat 4 Arap ülkesinden tepki aldı