Hamburg'daki şiddet olaylarına ilişkin Merkel'den flaş açıklama

G20 liderler Zirvesinin yapıldığı Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan şiddet olaylarının ardından Merkel açıklama yaptı

Hamburg'da son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ancak tartışmalar henüz bitmedi. Yaşananlar 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak seçim kampanyasının da konusu oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Hafta sonu iç güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Gelecekte polisin daha iyi donanımı ve polis sayısının artırılması gerekiyor.' şeklinde açıklama yaptı.