Dünya Sağlık Örgütünden Gazze ile ilgili korkutan açıklama

Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki kötü yaşam ve sağlık şartları endişe verici bir halde

DSÖ Filistin Bölge Ofisi Başkanı Gerald Rockenschaub, Gazze'deki Filistinli ulusal ve İslami gruplarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Elektrik ve ilaç sıkıntısı, Gazze dışında tedavi olması gereken hastalara getirilen engellemeler, deniz suyundaki kirlilik ve su kaynaklarının azalması gibi nedenler Gazze'deki yaşam ve sağlık şartlarının kötüleşmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.Gazze'deki bozulan sağlık şartlarının iyileştirilmemesi, had safhaya ulaşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmemesi durumunda mevcut sıkıntıların katlanarak artacağına işaret eden Rockenschaub, bölgedeki kötü yaşam ve sağlık şartlarının "endişe verici" boyutlarda olduğunu kaydetti.Gazze Şeridi'nden çıkamamalarının hastaların hayatını tehlikeye attığını hatırlatan Rockenschaub, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.