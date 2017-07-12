Ana Sayfa | DÜNYA 12/07/2017 08:54

Donald Trump ve Macron görüşmesinde gündem Suriye olacak

Trump ve Macron

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye sorunu ve terörle mücadele konuları hakkında bir görüşme yapacak

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris ziyareti hakkında bazı bilgiler paylaştı. Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ikili ve bölgesel birçok konunun ele alınacağını aktaran bir yetkili, özellikle Suriye'deki son durum ve terörle mücadeleye dair iki liderin görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Yetkili, Trump ile Macron arasındaki ilişkiyi "oldukça olumlu" ifadesiyle niteleyerek, "Bazı konularda dünyaya farklı bakıyor olabiliriz ancak birçok konuda aynı şekilde düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP PARİS'E NE ZAMAN GİDECEK

Fransa'da cuma günü gerçekleştirilecek 14 Temmuz Ulusal Bayramı törenlerine katılacak Trump, törenlerin ardından ABD'ye dönecek.

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