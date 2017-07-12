Katar ile ABD arasında imzalar atıldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Tillerson Katar'ın başkenti Doha'da terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili mutabakatı imzaladı

ABD Dışışleri Bakanı Tillerson, "Mutabakat, iki ülke arasında haftalarca süren görüşmelerin meyvesidir. Aynı zamanda bu anlaşma, Katar'ın terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kararlılığını yansıtıyor." dedi.Katar'ın terörle mücadeleye ilk yanıt veren ülkelerden olduğunu ve duruşunu takdir ettiklerini belirten ABD'li Bakan, Katar'ın terörizmin finanse edilmesini önlemeye yönelik adımlar attığını ifade etti.Katar'a abluka uygulayan 4 ülkenin söz konusu mutabakata yaklaşımına dair ise Tillerson, "Önemli olan bir süredir üzerinde çalıştığımız mutabakat zaptının iyi bir şekilde anlaşılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Tillerson, ziyaretleri esnasında Kuveyt ve Katarlı mevkidaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, ABD'nin görevinin Kuveyt'in ara buluculuğunu desteklemek olduğuna dikkati çekti.ABD'li Bakan, detay vermeksizin Körfez krizini çözmek için mevcut seçenekleri görüşmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceği bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman da görüşme sırasında birtakım konularda anlaşmaya varıldığını, görüşmenin ana maddesinin ise terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptının imzalanması olduğunu vurguladı.

Katarlı Bakan, 2013'te Katar ile diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri arasında imzalanan Riyad Anlaşması ve 2014'te imzalanan tamamlayıcı anlaşma ile uygulama mekanizmasına ait belgelerin basına sızdırılması hakkında ise şunları söyledi:

"Belgelerin basına sızdırılma amacı Kuveyt'in ara buluculuğunun önemini azaltmak ve Tillerson'ın ziyaretini etkilemek. Belgelerin sızdırılması, ilgili ülkelerin çalışma prensiplerini ve anlaşmalara saygı duymadıklarını gösteriyor."