ABD Başkanı Trump İngiltere ziyaretini önümüzdeki yıla erteledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi 2018 yılında ziyaret edeceği öğrenildi

İngiliz The Guardian gazetesi, Haziran ayının ortasında Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May'i birkaç hafta önce telefonla arayarak 'Halk benim ziyaretimi destekleyene kadar gelmek istemiyorum' dediğini iddia etmişti. Ancak İngiltere hükümeti Trump'ın ziyaretinde herhangi bir değişikliğin olmadığını açıklamıştı. BBC'nin bugün yayınladığı habere göre ise İngiliz kaynakları Trump'ın İngiltere'yi 2018 yılında ziyaret edeceğini bildirdi. Trump'ın İngiltere'de karşılaşması muhtemel gösteriler ve muhalefet nedeniyle İngiltere'ye ziyaretini ertelemek istediği belirtiliyor. İngiltere'de, Trump'ın yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini isteyen ve ocak ayında hazırlanan bir dilekçeye 2 milyonu aşkın imza atılmıştı.

Kaynak: Hürriyet