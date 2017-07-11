FLAŞ, ADALET YÜRÜYÜŞÜ BM BİNASINDA

CHP’nin Türkiye’de yaşanan insan hakları sorunlarına dikkat çekmek için 15 Haziran – 9 Temmuz arasında gerçekleştirdiği 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü, Birleşmiş Milletler’in evsahipliğinde New York’ta bugün başlayacak Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının açılışında da ele alınacak.

Açılışı BM Genel Sekreteri yapacak.Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcısı Umut Oran, yazılı açıklama yaparak SE Konsey Toplantısının, Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde BM New York binasında bugün başlayacağını bildirdi. Umut Oran’ın verdiği bilgiye göre iki gün sürecek toplantı, SE’nin önceki Genel Başkanı iken BM Genel Sekreteri seçilen Antonio Gueteres’in konuşmasıyla açılacak.

Adalet Yürüyüşü fotoğraflar eşliğinde NewYork’ta

Yürüyüşü anlatan fotoğraflar eşliğinde Adalet Yürüyüşünü, BM Binasında yapılacak SE toplantısında açılışında konuşacak olan Umut Oran, “Adalet özlemi beklentisi evrenseldir biz sadece Türkiye için değil Dünya için de adalet istiyoruz. Adalet beklentisini de Türkiye için de herkes için istiyoruz” dedi. Konsey toplantısının açılışında SE Başkanı George Papandreu da Türkiye’deki Adalet Yürüyüşüne değinecek. Adalet yürüyüşü, sonuçları ve konuyla ilgili beklentilerin yanı sıra herkes için adalet ve Maltepe Deklarasyonunun da konseyin sonuç bildirgesinde yer alması bekleniyor.

Toplantının gündeminde ayrıca “Barış için Çok Taraflılığın ya da örgütlü yapıların güçlendirilmesi”, “İhtiyaç duyduğumuz değişime uygun olarak politikalarımızın ve değerlerimizin gözden geçirilmesi”, “Tehdit altında olan ya da göz ardı edilen yerlerde demokrasiyi savunmak ve korumak” konu başlıkları da oluşturuyor.

Toplantıda ayrıca partilerin üyelik durumlarına ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Etik Komite başta olmak üzere Sosyalist Enternasyonal’in bölgesel ve tematik alınlarda faaliyet gösteren organlarına da 4 yıllığına görev yapacak yeni yöneticileri seçilecek. SE Başkan Yardımcıları ise Kolombiya’da geçtiğimiz Mart ayında seçilmiş Umut Oran da bu göreve yeniden seçilmişti.

Tam Kadın-Erkek eşitliği

Toplantının diğer önemli konu başlığıysa geçen kongrede karara bağlanan Sosyalist Enternasyonal’in her organında kadın ve erkeklerin eşit oranda (yüzde 50-yüzde50) görev yapmasını sağlayacak iç düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olacak. Bilindiği üzere SE’Nin Kolombiya Cartegana’da yapılan XXV. Kongresinde, BM’nin 2030 yılı için hedef olarak koyduğu her organda yüzde 50-yüzde 50 kadın erkek eşitliğinin sağlanması hedefine o tarih beklenmeksizin hemen uygulamaya konulması kararı alınmıştı.