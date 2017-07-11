Almanya Türkiye'nin İklim Anlaşması kararının ardından devreye girdi

G20 Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayacağını açıklaması Almanya'yı harekete geçirdi

Alman Hükümet Dözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde Paris İklim Anlaşması'na ilişkin sonuç bildirgesini imzalamış olmasının altını çizdi. Seibert, Erdoğan'ın zirveninin bitiminde konuya ilişkin kullandığı ifadelerin Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekildiği yönündeki açıklama ile kıyaslanamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinin akabinde Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmayabileceğini ima etmişti. Erdoğan, “Gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olduğumuz ülkeler sınıfında olduğumuz için bize, oradaki mali yaptırımların karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Eğer bu gerçekleştirilirse, parlamentodan geçer, aksi takdirde bu, parlamentodan geçmez. Amerika’nın attığı bu adımdan sonra bizim de şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir” demişti.

Türk hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı almasının ardından anlaşmanın onay sürecini askıya almıştı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı geçen yıl imzaladı. Anlaşma Meclis’te henüz onaylanmadığı için Türkiye resmi olarak anlaşmanın henüz tarafı değil.

Tartışılan nokta Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olarak sınıflandırılarak iklim anlaşmaları yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde "Yeşil İklim Fonu" olarak adlandırılan finansal yardımlardan yararlanma hakkının olup olmadığı. Bu finansal yardımlar aslında sadece yoksul ülkeler için öngörülüyor.

Almanya Çevre Bakanlığı'ndan bir sözcü Almanya'nın bu konuda "arabulucu” olarak görev yaptığını açıkladı. Sözcü zirve ertesinde bu konuda görüşmeler yürütüldüğünü, Federal Çevre Bakanlığı müsteşarı Jochen Flasbarth'ın Ağustos ayında da temaslarını sürdüreceğini duyurdu. Görüşmelerde Türkiye'nin hangi boyutta özel fonlardan finansman kaynağına erişebileceği araştırılıyor.

Hafta sonunda Hamburg'da yapılan G20 zirvesinin sonuç bildirgesinde ABD'nin Paris İklim Değişimi Anlaşması'nı reddettiği, geri kalan 19 ortağın ve bunlar arasında Türkiye'nin ise anlaşmaya onay verdiği yer alıyor.

2015 yılının sonunda üzerinde anlaşılan Anlaşma küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması amaçlanıyor ve iklimin değişimi ile mücadelede bir kilometre taşı olarak görülüyor. Anlaşma şimdiye kadar aralarında Almanya'nın da bulunduğu 150'den fazla ülkenin parlamentosu tarafından onaylandı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe