Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Ukrayna’daki AB toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “İzleme Komitesi”nin Ukrayna’daki toplantısında “etkin olarak” temsil edildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, toplantıda yaptığı konuşmada, “İzleme Komitesi”nden Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin izlenmesi ve denetlenmesini talep etti, yol göstericilik yapmalarını istedi.Benli, “Kıbrıs Türk yerel demokrasinin geliştirilmesi için kuzeydeki belediyeleri de izleyiniz, denetleyiniz, yol gösteriniz” dedi.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, bu talebin dikkate alınarak değerlendirilmesi ve gerekli görüşmelerin yapılması yönünde tavır aldı.Özellikle Avrupa Konseyi İzleme Komitesi Başkanı Leen Verbeek’in sözleri, Kıbrıslı Türklerle iletişimin artarak devam edeceği mesajını verdi.Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin konuşması ilk kez resmi ajanda içerisinde yer aldı ve konuşma notları da 46 ülkeye servis edildi.26-28 Haziran tarihlerinde Ukrayna’nın Kharkiv kentinde yer alan toplantıda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni, Kibris Türk Belediyeler Birliği başkanı Ahmet Y. Benli ve genel sekreteri Hüseyin Köle temsil etti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli’ye Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel demokrasi başlığı altına sunum yapması için teklifini iletti.Larnaka Belediye Başkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Başkanı tarafından yapılan itiraz ise reddedildi.Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin konuşmasına yönelik Kıbrıslı Rum üyelerin itirazı, Komite’nin önemli çoğunluğu tarafından kabul görmedi.Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, konuşmasında yerel yönetimlerle ilgili Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik bilgi verdi, Avrupa Konseyi’nden beklentilerini dile getirdi.“Kıbrıslı Türklere hizmet veren yerel yönetimlerin çalışmaları için sizlerin yönlendirmesi ve desteğine başvurmak üzere buradayım” diyen Benli, toplumunun Annan Planı’na “evet” diyerek, Avrupalı bir geleceği seçtiğini anımsattı.Benli sözlerini şöyle sürdürdü:“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son vermek amacıyla 1376 sayılı Kararı alarak özellikle 2. Maddeyle Kıbrıs Türk toplumunun 2 seçilmiş temsilcisinin Parlamenterler Meclisi ve komitelerine dahil olmalarına karar vermiştir.Vatandaşların kamu işlerinin yürütülmesine dahil olma hakkının Avrupa Konseyi’nin tüm üyelerinin paylaştığı demokratik prensiplerden biri olduğunun bilincinde olarak bunu kendi yerel idari alanlarımızda başarmak amacıyla çabalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz.” Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli konuşmasında, komiteden talepte bulunarak, adanın kuzeyindeki çalışmaların yerinde izlenmesi çağrısı yaptı.