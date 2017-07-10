Ana Sayfa | DÜNYA 10/07/2017 18:03

Dünya Petrol Kongresine KKTC Bakanı Atun katıldı

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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak’ın organizasyonu ile düzenlenen kongreye katıldı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun “22. Dünya Petrol Kongresi”ne katıldı. “22. Dünya Petrol Kongresi” İstanbul’da dün başladı.Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak’ın organizasyonu ile düzenlenen kongreye katıldı.İstanbul’da, ‘Enerji Geleceğimize Köprüler’ ana teması ile düzenlenen, Petrol, Gaz, Enerji Verimliliği, Enerji ve enerji unsurlarının bölgesel gelişiminin de ele alınacağı Kongre, 13 Temmuz’a kadar sürecek.Kongreye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile birlikte, müsteşar Emin Bilgen, Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan da katılıyor. (BRTK)

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