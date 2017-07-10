Ana Sayfa | DÜNYA 10/07/2017 18:02

Kıbrıs konferansı İngiltere'yi hayal kırıklığına uğrattı

kktc kibris

İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs görüşmelerinde sonuca ulaşılamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradık" ifadesi kullanıldı. İngiltere'nin çözümün güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğinin vurgulandığı açıklamada, "Şimdi düşünme ve gelecekteki adımları değerlendirme zamanı. Bir anlaşmaya dönük taahhüdümüz tereddütsüz devam ediyor." ifadesine yer verildi.12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı, 28 Haziran'da Crans-Montana'da başlayan ikinci oturumla devam etmiş fakat sonuç alınamamıştı.Kıbrıs müzakereleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunan İngiltere, adada Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra garantör ülkeler arasında da yer alıyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
ktc

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Ukrayna’daki AB toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “İzleme Komitesi”nin Ukrayna’daki toplantısında “etkin olarak” temsil edildi

kktc kibris

Dünya Petrol Kongresine KKTC Bakanı Atun katıldı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak’ın organizasyonu ile düzenlenen kongreye katıldı.

rum turk akinci

Türkiye’den Kotzias'ın ifadelerine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelerine ilişkin konuştu