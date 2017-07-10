Ana Sayfa | DÜNYA 10/07/2017 18:01

Türkiye’den Kotzias'ın ifadelerine tepki

rum turk akinci

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelerine ilişkin konuştu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın paylaştığı bazı ifadelerine ilişkin, "Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Müftüoğlu, Kotzias'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelere yönelik yazılı açıklama yaptı.İsviçre'nin Crans-Montana kentinde, 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda, müzakere sürecinin en başından bu yana Türkiye'nin sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla katıldığını vurgulayan Hüseyin Müftüoğlu, son konferans olan bu toplantı süresince Türkiye'nin çözüm yönünde samimi çaba sarf ettiğini bildirdi.Konferansın neden başarısızlıkla sonuçlandığı sorusunun cevabının ise Nikos Kotzias'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebildiğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:"Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kotzias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
ktc

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Ukrayna’daki AB toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “İzleme Komitesi”nin Ukrayna’daki toplantısında “etkin olarak” temsil edildi

kktc kibris

Dünya Petrol Kongresine KKTC Bakanı Atun katıldı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak’ın organizasyonu ile düzenlenen kongreye katıldı.

kktc kibris

Kıbrıs konferansı İngiltere'yi hayal kırıklığına uğrattı

İngiliz hükümeti, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısız sonuçlanmasının hayal kırıklığına neden olduğunu bildirdi.