Ana Sayfa | DÜNYA 10/07/2017 17:50

Binali Yıldırım Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti herşeyi yaptı

binali yildirim

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasına ilişkin, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Kıbrıs müzakerelerinin sonuçsuz kalmasına" ilişkin soru üzerine şunları söyledi:"Sağlık olsun, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı, yapıcı olmaya başından beri gayret etti. Gerçekten çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem Birleşmiş Milletler'e hem Avrupa Birliği'ne, diğer garantör ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi, ancak 2004'te yapılan referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne tam üye yapılması, aslında bugünlerin altyapısını hazırlamış oldu." Yıldırım, "Güney Kıbrıs Rum tarafı, Avrupa Birliği üyesi olmanın verdiği rahatlıkla maalesef çözüm konusunda beklenen yapıcı tutumu göstermedi, göstermiyor. Tabii bizim açımızdan olmazsa olmazımız, hangi çözüm elde edilirse edilsin, hangi konuda anlaşmaya varılırsa varılsın, geçmiş yıllardaki acıların tekrarlanmaması için güvenlik ve garanti konusu hayati önem sahip. Burada herhangi bir gevşeme söz konusu olamaz" diye konuştu.Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanların hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan Yıldırım, "Ne zaman, ister Birleşmiş Milletler isterse başka organizasyonlar Ada'da kalıcı, adil, eşit paylaşımı esas alan bir çözüm arzu ederlerse biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz.Olmaması halinde de dünyanın sonu değil, hayat devam ediyor. Gereken neyse bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'a yaptıklarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Kıbrıs'ın, Ada'nın etrafındaki doğal kaynakların tek taraflı oldu bittilerle ortaya çıkarılması yönündeki girişimleri de asla kabul etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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