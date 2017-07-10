Avusturya Nihat Zeybekçi'nin ülkeye girişine izin vermedi

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermedi
Reuters haber ajansı, Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle ülkede düzenlenecek bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediğini açıkladı.
Avusturya basınına konuşan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" açıklamasına yer verdi.