Hamburg'da çıkan olaylarda bilanço artıyor

G20 Liderler Zirvesinin düzenlediği Hamburg'da yapılan protesto gösterlerinde 476 polis yaralanırken 411 kişi de gözaltına alındı

Hamburg'da 22 Haziran tarihinden bu yana çıkan olaylarda 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı, 37 kişinin de tutuklandığı öğrenildi. Scholz: Bu durum asla kabul edilemez

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti. Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.

Scholz, olayların kendisini ve birçok kişiyi şoke ettiğini anlatarak, "Bu kabul edilemez. Böyle bir durumun bir daha Hamburg'da yaşanmasına müsade edilemez." ifadelerini kullandı.

1,5 yıllık hazırlık

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer ise G20 Liderler Zirvesi için 1,5 yıldır hazırlık yaptıklarını ve güvenliği sağlamak amacıyla Almanya'daki tüm teknik ve diğer imkanlardan faydalandıklarını söyledi. Meyer, 20 binden fazla polisin Hamburg'da görev aldığını ancak yine de istenmeyen olayların yaşandığını belirtti.