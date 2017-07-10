Ana Sayfa | DÜNYA 10/07/2017 08:36

Londra'da sabaha karşı yangın çıktı ekipler yangına müdahale ediyor

londra yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'nın turistik Camden Pazarı'nda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Bir görgü tanığı, alevlerin "çok hızlı" yayıldığını söyledi ve yakınlardaki binalarda patlama korkusunun yaşandığını bildirdi. Londra Ambulans Servisi, yaralanan kimse olmadığını, ancak her ihtimale karşı bölgede kalacağını açıkladı.24 yaşındaki görgü tanığı Joan Ribes, "Yangını gördüğümde sadece geçiyordum ve itfaiyecilerle polis gelmeye başladı. Herşey çok hızlı oldu" dedi.

"Polisten cadeyi trafiğe kapatmasını istedik, çünkü çok tehlikeliydi, yangın havadan yakın bölgelere doğru yayılıyordu."Londra İtfaiye Ekibi yerel saatle 03:00 sıralarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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