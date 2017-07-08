Ana Sayfa | DÜNYA 08/07/2017 11:32

G20 Liderler Zirvesi, protestolarda 100'ü aşkın yaralı var

G20 Liderler Zirvesi

Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi gerçekleşen protestolar gündeme bomba gibi düştü

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, gösteriler sırasında çıkan sokak çatışmalarında 60'a yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Ralf Martin Meyer, 160'a yakın polisin de yaralandığını söyledi.Meyer, yaralanmaların çoğunun sapanla atılan maddelerden kaynaklandığını belirtti.

Alman polisinin Avusturya'dan takviye kuvvet istediği bildiriliyor.G20 Zirvesi için Hamburg'da yaklaşık 20 bin polis görevlendirilmişti.ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gösteriler nedeniyle programda yer alan bir kent turuna katılmadığı öğrenildi.Yakılan çok sayıda araç nedeniyle Hamburg semaları bir süre dumanla kaplandı.

 
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