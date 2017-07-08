ABD Başkanı Trump ve Putin o konuda anlaşma sağladı

G20 Liderler Zirvesinde Putin ve Trump 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından önemli bir karar alındığı öğrenildi

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson açıklamalarda bulundu.Tillerson; ABD, Rusya ve Ürdün'ün Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaştığını açıkladı.Tillerson, "Bunun, ABD ile Rusya'nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye'de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık" dedi.

Görüşmenin "yapıcı bir havada" geçtiğini belirten Lavrov ise ateşkesin 9 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.

Lavrov ateşkesin denetimini "Ürdün ve Amerikalılar koordinasyon içerisinde" Rus askeri polisinin yapacağını belirtti.

Ürdün resmi haber ajansı Petra da Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani'ye dayandırdığı haberinde, ateşkesin "Suriye hükümet güçleri ve onu destekleyen gruplar ile isyancılar arasında anlaşmaya varılan bir temas hattı üzerinde" ilan edildiğini bildirdi.

Trump Putin'le başkanlık seçimlerini de konuştu

Görüşmede, Rusya'nın Kasım 2016'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine sonucu etkileyecek şekilde dahil olduğu yönündeki iddialar da iki lider tarafından ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump ve Putin'in bu konuyu "çok sağlam ve uzun bir şekilde" değerlendirdiklerini belirtti.

Tillerson, Trump'ın Putin'i bu konuda uzun süre zorladığını ancak Rus liderin bu iddiaları reddettiğini de sözlerine ekledi.

İki liderin "uyumlu bir kimya" ortaya koyduklarını ifade eden Tillerson, seçimle ilgili iddialara ilişkin olarak Rus tarafının kanıt istediğini de vurguladı.

Aralarında Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) da bulunduğu ABD'li istihbarat örgütleri Aralık 2016'da yaptıkları değerlendirmede Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını söylemişti.

Rusya'nın seçim sonuçlarını etkilediği şüpheleri ve Rus yetkilileri ile Trump'ın seçim kampanyasındaki üst düzey isimlerin ilişkilerine dair Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından açılmış soruşturmalar da devam ediyor.

Lavrov da Putin'in iddiaları reddetmesinin Trump tarafından kabul gördüğünü belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump, iddiaların doğru olmadığını ve Rus makamların müdahalede bulunmadığını net bir şekilde Putin'in ağzından duydu ve bu söylenenleri kabul etti" dedi.

Trump'tan Putin'e: Sizinle görüşmek bir onur

İkili, Trump başkan olduğundan bu yana ilk kez Hamburg'da bir araya geldi. Baş başa görüşmenin öncesinde iki lider karşılaştıklarında el sıkıştı.

Daha sonra ikili görüşme başladı.

Trump görüşmenin başında Putin'e "Sizinle görüşmek bir onur" dedi.

Putin de Trump'a "Sizi şahsen tanıdığıma çok memnun oldum" yanıtını verdi.

Putin ile yan yana otururken gazetecilere hitap eden Trump, "Putin ile çeşitli meseleleri konuşuyorduk, sanırım çok iyi gidiyor" diye konuştu.

Putin de tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada Trump ile daha önce telefonda görüştüklerini ve telefon görüşmesinin hiçbir zaman yüz yüze görüşme kadar iyi olmadığını söyledi.G20 ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve, Cumartesi günü sona erecek.

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşan G20 ülkelerinin zirvesinde, gündemin ana maddelerini iklim değişikliği ve ticaretin oluşturması bekleniyor. Zirvede Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe