G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis çatıştı

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde kentte ortalık karıştı

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, "Welcome to Hell" adlı yürüyüşün organizatörler tarafından sonlandırıldıktan sonra "Schwarzer Block" adlı şiddet yanlısı otonom oluşum mensuplarının küçük gruplarla St. Pauli semtine doğru kaçtığı belirtildi.Bu kişilerin burada yollarda barikat kurduğu ve bunları kısmen ateşe verdiği ifade edilen açıklamada, park eden 200 araca ve trafik lambalarına da zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada, bir banka ve Altona bölgesinde bulunan bir mahkeme binasının camlarının da kırıldığı aktarıldı.

Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote’nin oturduğu evinin önünde koruma amaçlı bulunan polis memurların kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirten açıklamada, olayda polislerin yara almadığı kaydedildi. Açıklamada, göstericilerin polis memurlarına taş ve şişelerle saldırılarını sürdürdüğü, polis araçlarına zarar verildiği, 7 polis memurunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hamburg polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ilgisi olmayanların olayların cereyan ettiği yerlerden ayrılmaları" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, kentte düzenlenen ve devam eden diğer iki gösteride de göstericilerden yüzlerini kapatmamaları istendi.