Ana Sayfa | DÜNYA 07/07/2017 09:10

G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis çatıştı

G20 liderler zirvesi

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde kentte ortalık karıştı

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, "Welcome to Hell" adlı yürüyüşün organizatörler tarafından sonlandırıldıktan sonra "Schwarzer Block" adlı şiddet yanlısı otonom oluşum mensuplarının küçük gruplarla St. Pauli semtine doğru kaçtığı belirtildi.Bu kişilerin burada yollarda barikat kurduğu ve bunları kısmen ateşe verdiği ifade edilen açıklamada, park eden 200 araca ve trafik lambalarına da zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada, bir banka ve Altona bölgesinde bulunan bir mahkeme binasının camlarının da kırıldığı aktarıldı. 

Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote’nin oturduğu evinin önünde koruma amaçlı bulunan polis memurların kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığı belirten açıklamada, olayda polislerin yara almadığı kaydedildi. Açıklamada, göstericilerin polis memurlarına taş ve şişelerle saldırılarını sürdürdüğü, polis araçlarına zarar verildiği, 7 polis memurunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hamburg polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ilgisi olmayanların olayların cereyan ettiği yerlerden ayrılmaları" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, kentte düzenlenen ve devam eden diğer iki gösteride de göstericilerden yüzlerini kapatmamaları istendi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Donald Trump

ABD Başkanı Trump tokalaşmak istedi ama eli havada kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı’nın eşi ile tokalaşmak istedi ancak beklediği karşılığı alamadı

kimyasal saldırı

Kimyasal silah kullanımının tespiti için çalışmalar başladı

Suriye'de kimyasal silah kullanımını tespit etmek için ortak soruşturma misyonu oluşturuldu

Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Katar krizi için Kuveyt'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar sorununun devam etmesi nedeniyle 10 Temmuz Pazartesi günü Kuveyt'e gidecek