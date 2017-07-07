Ana Sayfa | DÜNYA 07/07/2017 09:05

Kimyasal silah kullanımının tespiti için çalışmalar başladı

kimyasal saldırı

Suriye'de kimyasal silah kullanımını tespit etmek için ortak soruşturma misyonu oluşturuldu

Suriye'de kimyasal silah kullananların tespiti için oluşturulan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) ortak soruşturma misyonunun (JIM) Başkanı Edmond Mulet, BM Güvenlik Konseyi üyelerine kapalı oturumda son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

BMGK tarafından görevlendirilen misyonun kimyasal silah kullananları tespit etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Mulet, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı ve bu nedenle insanların öldüğünün bilimsel raporlarla ispatlandığını hatırlattı.

KİMYASAL SALDIRILAR SORUŞTURULUYOR

Mulet, nisan ayında Han Şeyhun'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla geçen yıl eylül ayında Ummu Hoş'ta yaşanan saldırıları hala soruşturduklarını belirterek, ekim ortasına kadar kapsamlı rapor hazırlayacaklarını söyledi.KSYÖ'nün geçen hafta açıkladığı raporda, Han Şeyhun'daki saldırıda sarin gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirilmişti.Batılı ülkeler ve muhalifler saldırı nedeniyle Esed rejimini suçlamış ABD, rejimin hava üssüne saldırı düzenlemişti.

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