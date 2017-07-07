Ana Sayfa | DÜNYA 07/07/2017 09:01

ABD Dışişleri Bakanı Katar krizi için Kuveyt'e gidecek

Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar sorununun devam etmesi nedeniyle 10 Temmuz Pazartesi günü Kuveyt'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın daveti nedeniyle bu ülkeye gideceği kaydedildi.Tillerson'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacağı, daha sonra Ukrayna'ya geçip 9-10 Temmuz tarihlerinde de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartevi günü Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

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