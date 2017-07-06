Ana Sayfa | DÜNYA 06/07/2017 08:45

ABD açıkladı Kuzey Kore'ye yönelik askeri güç kullanılacak

Nikki Haley

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinden sonra BM'ye, yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacaklarını açıkladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi ardından BM'ye, yaptırımları sıkılaştıran yeni bir tasarı sunacaklarını söyledi.Haley, ticari kısıtlamalara gidebileceklerini de belirtti.Fransa'nın BM Büyükelçisi de Kuzey Kore'ye dair yeni bir tasarıya destek verdiklerini söyledi.

Füze denemesini kınayan Rusya ise, 'krizde askeri tedbirleri kullanma olasılığının devre dışı bırakılmasını' savunuyor. Kuzey Kore son olarak Pazar günü bir balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, füze Japon Denizi'ne düşmüştü.ABD, füzenin uluslararası bir füze olduğu bilgisini doğrulamıştı.

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.

1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
AF Örgütü

AB'nin başarısız politikaları Akdeniz'de göçmen ölümlerini artırıyor

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği'nin başarısız politikaları Akdeniz'de göçmen ölümlerinde artışa neden oluyor

hollanda

Hollanda'dan 15 Temmuz öncesi vatandaşlarına seyahat uyarısı

15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenleri nedeniyle Hollanda, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

kktc

Özgürgün, Kıbrıs'ta Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek

Özgürgün, Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi’ni kabulünde yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti.