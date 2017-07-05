Özgürgün, Kıbrıs'ta Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek

Özgürgün, Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi’ni kabulünde yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti.

Akıncı: “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, Guterres’in belirlediği çerçeve içinde kalarak elinden geleni yapıyor” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, hiç dışına çıkmadan Kıbrıs’ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın dün sabahki bölümünden sonra kongre merkezinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akıncı, toplantının nasıl gittiğinin sorulması üzerine, “Size her zaman gerçek neyse onu söyledim her zaman. Bugünün gerçeği de şu, Türk tarafı da, Türkiye de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs’ta bir çözümü artık sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter’in gelmesinin de iyi olacağını belirterek, siyasi partilerin çağrısının hatırlatılması üzerine, “Doğru bir açıklama” dedi.

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Özgürgün : “Karpaz Türk yönetiminde kalmaya devam edecek”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Karpaz’ın Türk yönetiminde olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini söyledi. Özgürgün, Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi’ni kabulünde yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti. Uzatılan ele aynı hızla karşılık vermenin boyunların borcu olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “Dipkarpaz halkını da, Dipkarpaz’ı da çok önemsiyoruz” dedi. Kıbrıs görüşmelerinde Rum tarafının sürekli olarak Karpaz’ın Rumlara verilmesini istediğini ve Güzelyurt Karpaz’la ilgili haritalar yayımlandığını anımsatarak, bunun değerlendirmesinin dahi yapılmayacağını vurgulayan Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu: “Bunun bahsinin dahi buralarda geçmesinin mümkün olmadığını, Karpaz’ın Türk yönetiminde olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini, seçilmiş belediye başkanımız ve orada bulunan muhtarlarımız yönetiminde gayet de başarılı olduklarını ve öyle de devam edeceğini hep söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Rum tarafı Karpaz’ı isteyebilir ama bu bizim için hiçbir zaman değerlendirmeye dahi giren bir konu olmaz.” Başbakan Özgürgün, önceliklerinin sorunların çözülmesi olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını belirterek, oluşturulan sivil toplum girişimine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.