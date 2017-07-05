ABD, 'Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yaptığı son açıklamada Kuzey Kore'nin denediği son füzenin kıtalararası balistik füze olduğuna yer verdi

Tillerson, yeni füze denemesinin 'ABD'ye yönelik tehdidin artırılması' olduğunu belirtti ve "Washington nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyecektir" dedi.Kuzey Kore Pazar gecesi yeni bir füze denemesi yapmış, füze Japon Denizi'ne düşmüştü.Pyongyang Pazartesi yaptığı açıklamada ilk başarılı, kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Alaska'ya kadar erişebilecek kapasitede füze geliştirmiş olabileceğini düşünüyor.Bununla birlikte uzmanlar, bu füzenin bir hedefi tam olarak vuramayacağını belirtiyor.

Kuzey Kore'nin denemesinden saatler sonra ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

Konsey'in 15 üyesinin Çarşamba gün içinde toplanması bekleniyor.

Çin ve Rusya'dan çağrı

Denemeye tepki gösteren Çin ve Rusya da, Pyongyang yönetimi ile ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.İki ülke Kuzey Kore'den nükleer programını dondurmasını, ABD ve Güney Kore'den de ortak askeri tatbikatlarına son vermelerini istedi.Kremlin'de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatlara son verilmesi karşılığında, Kuzey Kore'nin de her tür füze ve nükleer programını dondurması çağrısında bulundu.

İki liderin görüşmesinden sonra Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada da, "Bölgedeki durum her iki ülkenin de ulusal çıkarlarını etkiliyor. Rusya ve Çin, Kore Yarımadası'ndaki soruna çözüm sağlamak için koordinasyon halinde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı.1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı.Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrail istihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi. 4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.

Kaynak: BBC TÜRKÇE