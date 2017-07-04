Ana Sayfa | DÜNYA 04/07/2017 20:39

Mısır'da OHAL süresi uzatıldı

Mısır

Mısır Parlamentosu tarafından alınan karara göre OHAL süresi 3 ay daha uzatıldı

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı.Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL’in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran’da onaylamıştı.Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
zihinsel engelli kadın

Zihinsel engelli kadını feci şekilde öldürdüler

Hindistan’da, zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir kadın, çocuk hırsızı olduğu iddiasıyla öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Engelli kadın hayatını kaybetti

kolera salgını

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Yemen'de kolera salgını nedeniyle bin 600 kişi hayatını kaybetti

putin ve trump

Putin ve Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesinde bir araya gelecek