Mısır'da OHAL süresi uzatıldı

Mısır Parlamentosu tarafından alınan karara göre OHAL süresi 3 ay daha uzatıldı

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı.Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL’in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran’da onaylamıştı.Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.