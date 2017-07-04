Ana Sayfa | DÜNYA 04/07/2017 16:45

Putin ve Trump'ın görüşme tarihi belli oldu

putin ve trump

Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesinde bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da, G20 Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ve Trump’ın Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek 12. G20 Olağan Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da görüşeceğini bildirdi.Beyaz Saray tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, iki lider arasındaki ilk görüşmenin G20 Zirvesi'nde yapılacağı duyurulmuştu.Görüşmede, Ukrayna ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ABD'deki bazı Rus diplomatik mülkiyetlere erişimin engellenmesi ve geçen yıl aralık ayında 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili durumun da ele alınması bekleniyor.

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