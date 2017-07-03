Ana Sayfa | DÜNYA 03/07/2017 14:03

Kolera salgını Yemen'de can almaya devam ediyor

Kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 560 kişi hayatını kaybetti

Kolera salgını nedeniyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent olma özelliği taşıyor. Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti.Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor. 

 
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