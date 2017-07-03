Ana Sayfa | DÜNYA 03/07/2017 09:09

Suriyeli mültecilerin kampında büyük yangın, ölü ve yaralılar var

mülteci kampı yangın

Lübnan'nın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan ve Suriyelilerin kampı olan yerde yangın çıktı. Yangın sonucunda en az 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı

Yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Yangın sonrası kamp tamamen kullanılamaz hale geldi.Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), kampta 102 ailenin kaldığını belirtti.Ülkedeki göçmenlerin büyük bir bölümü, Lübnan'ın sınır bölgesindeki kamplarda yaşıyor. UNHCR yetkilileri, yangının bir ocaktan çıktığına inanıldığını belirtti.Lübnan Kızıl Haç'ı, kamptaki 700 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kampın çevresindeki köylerin sakinleri, yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine yardım etti.Lübnan'da kayıtlı bir milyon Suriyeli mülteci bulunuyor ancak ülkeye Suriyelilerin gerçek rakamının 1,5 milyondan fazla olduğu düşünülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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