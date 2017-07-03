Ana Sayfa | DÜNYA 03/07/2017 08:52

Fransa'da cami çevresinde silahlı saldırı düzenlendi, yaralılar var

fransada cami saldırısı

Fransa'nın Avignon kentinde bulunan bir caminin çevresinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 8 kişi yaralandı

Arrahma Camii yakınında meydana gelen olayda, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.Fransız polisi, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmediğini açıkladı.La Provence gazetesi, dört kişinin Arrahma Camii'nin önündeki silahlı saldırıda yaralanırken, dört kişinin ise bu olayın meydana geldiği yerden yaklaşık 50 metre ilerideki evlerindeyken, gelen şarapnel parçaları sonucu yaralandığını aktardı.

Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Bölgenin sulh hakimi Laure Chabaud, olaya gençler arasındaki bir kavganın neden olmasının mümkün olduğunu söyledi.Perşembe günü, Paris'in dış mahallerinden Creteil'de bir adam, bir cami önündeki kalabalığın üzerine kamyonet sürmeye çalışması ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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