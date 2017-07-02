Ana Sayfa | DÜNYA 02/07/2017 10:24

Türk Gandi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor başlıkları


Avrupa basını Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü İtalyan gazetesi Türk Gandi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor başlığıyla verdi.

La Repubblica'nın Türkiye muhabiri Marco Ansaldo tarafından kaleme alınan habere gazetenin içinde tam sayfa yer verildi.Bir yanda destek, bir yanda tepki: CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nün ilk etabı tamamlandıKılıçdaroğlu: Bahçeli meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacakErdoğan'dan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Bu yolla hukuk elde etmek mümkün değildirKemal Kılıçdaroğlu'nın "sükuneti ve ılımlılığı" nedeniyle Hindistan'ın bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandi'ye benzetildiğini yazan gazete şöyle devam etti:"Fakat Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda demir gibi. Yıllardır ana muhalefet partisinin liderliğini yapıyor, şimdiki mücadelesi de ülkeyi hayrete düşürüyor."

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