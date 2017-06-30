Ana Sayfa | DÜNYA 30/06/2017 16:52

İngiltere'den İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına tepki

boris johnson

Johnson, İdlib'de kimyasal silah kullanıldığının doğrulanmasına ilişkin, Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum dedi. Kimyasal silah kullanılmasına tepkiler artıyor.

Avrupa - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanıldığının doğrulanmasına ilişkin, "Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum." dedi.İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı.'Esed rejiminin kimyasal silahla vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz' Rusya'dan Beyaz Saray'a 'kimyasal silah' tepkisi.Fransa ile ABD Suriye'de kimyasal saldırı olursa beraber vuracak.Johnson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) 4 Nisan'da, Suriye'nin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da sarin kullanıldığının doğrulamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı."İngiltere'nin kendi yaptığı değerlendirmede bu tiksindirici saldırıyı neredeyse kesinlikle Esed rejiminin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Johnson, bu teyidin gözardı edilemeyeceğini vurguladı.Johnson, söz konusu kimyasal silah saldırısının sorumlarının belirlenmesi için Birleşmiş Milletler - OPCW ortak soruşturma mekanizmasının çalışmalarda bulunacağını belirtti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) nisan ayında yapılan toplantıda, İdlib'deki kimyasal saldırısına ilişkin bilgiler veren İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğu konusunda ABD'nin değerlendirmesini paylaşıyor." ifadesini kullanmıştı.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), araştırma ve deneyler sonucu 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulamıştı.Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti. 

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