Ana Sayfa | DÜNYA 30/06/2017 16:39

Rusya, AB'ye 'karşı yaptırımları' uzattı

rusya

Rusya'dan kısasa kısas uygulama. Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu karşı yaptırımları 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı. Rusya dik duruyor

Avrupa - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) uyguladığı yaptırımların 2019'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, AB'nin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları", 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmış oldu.AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların, 1 Ocak 2018'e kadar uzatılması kararı almıştı.Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.Rusya ise AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor. Rusya dik duruyor

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
boris johnson

İngiltere'den İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına tepki

Johnson, İdlib'de kimyasal silah kullanıldığının doğrulanmasına ilişkin, Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum dedi. Kimyasal silah kullanılmasına tepkiler artıyor.

yunan bayragi

Yunanistan'ın 2017 büyüme hızı iyice yavaşladı

Yunanistan ekonomisi temkinli hareket ediyor. Yunanistan Merkez Bankası, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılada artışı aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Yunanistan'da yavaş yavaş toparlanma var

kktc kibris

Çavuşoğlu, Kıbrıs Sorunu için ömür boyu müzakere edemeyiz

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile değerlendirme toplantısı yaptı.