O şehirde aşırı sıcaktan hamile ve engellilere tatil

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı sahilleri serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Bugün en yüksek sıcaklığın 39.3 derece ölçüldüğü Kuşadası’nda hissedilen sıcaklık değerleri 40’ı aştı. Meteorolojinin yaptığı aşırı sıcak uyarısını dikkate alanların bir bölümü evlerinden çıkmazken, dışarı çıkanlar ise plajlar ve su parklarını doldurdu. Aquaparklarda su aktivitelerine katılan vatandaşlar animasyonlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. İlçede hizmet veren ’herşey dahil’ konseptli oteller, yiyecek menülerini sıcak havaya göre düzenlerken,ÿilçe merkezinde sıcaktan bunalanlar ise sığınacak gölgelik yer aradı.

"Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış, bayramda hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3- 6 derece üzerinde seyretmiş ve sıcak hava halen etkili olmaya devam etmektedir. Yapılan son analiz ve tahminlere göre, 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, bu sıcak hava dalgasıyla birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6- 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması beklenmektedir. Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya’da 40’ İstanbul’da 37, İzmir ve Adana’da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya’da 42, Diyarbakır’da 43, Manisa’da 44, Şanlıurfa ve Aydın’da 45 Derece olması beklenmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."