Ana Sayfa | DÜNYA 29/06/2017 11:38

ABD vize şartlarını sertleştiriyor

ABD vize şartlarını sertleştiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kuralların, ABD'de perşembe sabahından itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi. Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları, yeni vize başvurularında ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek durumunda olacak. Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi. Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi. Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.

Bu yeni düzenlemenin, iki gün önce ABD Yüksek Mahkemesinin "ABD ile organik bağı olanlar vize yasağına tabi olamaz" yönündeki kararına uygun şekilde getirildiği ve halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanları etkilemeyeceği vurgulandı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,

Tatar konuştu, Kıbrıs Türk halkı endişeli, Kıbrıs görüşmeleri devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, BM’nin Rum tarafının oyunlarına hala prim tanımakta olduğunu, İsviçre görüşmelerinin böylesi bir ortamda başlayacak olmasının Kıbrıs Türk halkını endişelendirdiğini ifade etti.

kktc Cumhurbaşkanı Akıncı

KKTC’nin Londra Temsilciliğinde Bayram coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’nin Londra Temsilciliğinde Ramazan Bayramı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

haker

Petya Petrwrap adı verilen virüs yazılımından Fransız şirketleri etkilendi

Fransa'nın başkenti Paris Başsavcılığı, bazı Fransız şirketlerin de "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı.Petya Petrwrap adı verilen virüs yazılımı birçok firmayı esir aldı