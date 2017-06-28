KKTC’nin Londra Temsilciliğinde Bayram coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’nin Londra Temsilciliğinde Ramazan Bayramı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

AVRUPA AJANSI (AVA) Londra-İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki temsilcilik binasında, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Işık, İngiltere'de faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve Kıbrıslı sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, iş adamları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Savoy karşısında yer alan Salieri Restaurant’ta buluşan protokol, Salieri restaurant sahibi Sönmez sami ile sohbet etiler.

Enver Kannur, Eddie Ertan, TC Başbakan yardımcıısı Tuğrul Türkeş, Leyla Kemal, Tuğrul Yiğitoğlu, Işık Vedat Salieri Restaurant’ta buluşan protokol, restaurant sahibi Sönmez sami ile sohbet etiler.

Tuğrul Yiğitoğlu, Türkan Nalbantoğlu, KKTC Büyükelçisi Zehra İşbaşaran, Konsey Başkanı Leyla Kemal, Tulip Holidays sahibi Itır Sökmen

Limasollular Başkanı arife Retvan, Zek&Co ortaklarından Tevfik Zekai, Ayşe Zekai

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Account Direct firması ortaklarından ve Konsey yönetim Kurulundan Tuğrul Yiğitoğlu