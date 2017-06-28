Ana Sayfa | DÜNYA 28/06/2017 14:31

Petya Petrwrap adı verilen virüs yazılımından Fransız şirketleri etkilendi

haker

Fransa'nın başkenti Paris Başsavcılığı, bazı Fransız şirketlerin de "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı.Petya Petrwrap adı verilen virüs yazılımı birçok firmayı esir aldı

Avrupa - Paris Başsavcılığı, Fransız şirketlerin, geçen ay 150 ülkeyi etkileyen "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen ve "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı.Soruşturmanın, "Fransa'daki bilgisayarlara dolandırıcılık amacıyla girilmesi", "bilgisayarların veri işleme sistemlerinin engellenmesi" ve "zorla para alma" gibi konularda açıldığı bildirildi.Fransa'da demiryolu şirketi SNCF, market zinciri Auchan, inşaat ürünleri şirketi Saint-Gobain ve pek çok küçük şirket dünkü saldırıdan etkilenmişti.Başlangıçta Ukrayna ve Rusya'yı önemli ölçüde etkileyen siber saldırı Avrupa, ABD ve Avustralya'ya da yayılmıştı.Saldırıdan etkilenen en önemli merkezlerden biri 1986 yılında nükleer bir felaket yaşanan Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali olmuştu.Geçtiğimiz mayıs ayında “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı 150 ülkede etkili olmuştu.

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