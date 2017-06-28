Kıbrıs Konferansı bugün İsviçre’nin Montana kasabasında toplanıyor

Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı konferansta, Güvenlik ve Garantiler başlığının yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen müzakerelerde uzlaşılamayan bütün konular da ele alınacak.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere’yi Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve konferansa gözlemci olarak katılacak AB’yi ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de ilerleyen günlerde konferansa katılması bekleniyor. Crans-Montana’da devam edecek müzakerelerde hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil edecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mayıs 2015’te başladıkları müzakereler süresince görüşmediği “Güvenlik ve Garantiler” başlığını ilk kez Ocak 2017’de Cenevre’de başlayan konferansta ele aldı. Garantörlerin, yıllardan sonra ilke kez Kıbrıs için bir araya geldiği konferans, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “hazırlık” talebi yüzünden kısa sürse de taraflar ilk kez bu konferansta, karşılıklı harita önerilerini sundu.

Konferans çalışmaları, siyasi düzeydeki toplantılara ara verilmesinin ardından teknik düzeyde devam etti. Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in, garantör ülkelerin teknokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili pozisyon, beklenti ve endişeleri listelendi.Liderler, zaman zaman kopsa da Kıbrıs’ta müzakerelere devam ederken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise taraflar ve garantörlerle görüşerek, Mont Pelerin’de tarafların pozisyonlarına ilişkin teknik düzeydeki görüşmenin sonuçları üzerinde çalıştı ve konferansa yönelik ortak bir belge hazırladı. Bu arada Kıbrıs Konferansı resmi açılış yemeği dün akşam Crans-Montana'da Le Régent Kongre Merkezi'nde yapıldı.Yemeğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson katıldı. Yemekte, AB Komisyonu Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de hazır bulundu.