Ana Sayfa | DÜNYA 28/06/2017 10:50

Avustralya'da küçük uçak düştü 3 ölü var son dakika

ucak dustu

Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avustralya'daki uçak faciasının ayrıntıları haberimizde.

Son dakika.Avustralya Polisi (SAPOL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü duyuruldu.Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi.Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.Bir ay içinde ikinci kaza.Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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