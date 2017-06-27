Ana Sayfa | DÜNYA 27/06/2017 15:03

Avrupa Birliği'nden Google'a 2,4 milyar avroluk rekor ceza

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Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı. AB'den rekor ceza

Avrupa -Avrupa Birliği (AB), Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Amerikan şirketinin alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kuralları ihlal ettiğini belirterek, "Google, arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlülüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal etti." dedi.Suistimalin ciddiyetini gösteren karar çerçevesinde Google'a 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verilirken, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine "eşit muamele" yapması istendi. Bunun için çalışma biçiminin değiştirmesi gereken Google'dan bunu nasıl yapacağına dair planlarını 60 gün içinde AB Komisyonu'na bildirmesi ve 90 gün içinde de uygulaması gerektiği belirtildi. Bu karara uyması istenen internet devinin aksi halde gün başına yaklaşık 12,5 milyon avro para cezası verileceği ifade edildi.Google'un karara itirazda etmek için iki ay süresi bulunuyor.Avrupa Birliği, Google rekor ceza

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