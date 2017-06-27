Rusya ile savaştan dönen Ukrayna komünizmin mirasını terk ediyor

Duğu Bloku ülkerinden Ukrayna’da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra başlayan komünizmden kurtulma süreci Batı yanlılarının yönetime gelmesiyle hız kazandı. Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna'da son dakika gelişmeleri var.

Avrupa - Ukrayna Başkenti Kiev'de, 2013'te Meydan olaylarının başladığı dönemde Batı yanlılarının Lenin heykelini devirmesi ile yükselişe geçen komünizmden kurtulma süreci, Ukrayna Parlamentosu'nda 2015'te çıkarılan bazı yasalarla hukuki zemine de oturtularak somutlaştırıldı. Komünizmden kurtulma süreciyle ilgili çalışmaları hazırlama ve hızlandırma görevi yasal olarak Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsüne verildi.Enstitünün verilerine göre, Ukrayna genelinde Sovyetler Birliği döneminden kalan ve komünizm dönemini hatırlatan 25 bölge ve 987 yerleşim biriminin ismi değiştirildi. Bu bölgelerde komünizmi çağrıştıran 51 bin 493 cadde, sokak ve meydan isimlerinin yerine başka isimler verildi.Sovyetler Birliği'nde Komünist Partinin önde gelenlerini temsil eden ve komünizme dair içerikler taşıyan 2 bin 389 heykel ve anıt söküldü. Yıkılan ya da sökülen heykellerden bin 320 tanesi Sovyetler Birliği’nin kurucusu ve Komünist Partinin lideri Vladimir Lenin'in heykeli oldu.Parlamentodan çıkarılan yasalar kapsamında ülkede çekiç orak sembolü ve komünizmi sembolize eden beş köşeli kızıl yıldız, bunu taşıyan bayraklar, Sovyet marşları, başta Lenin olmak üzere Komünist Parti yöneticilerinin heykelleri ve anıtları, Sovyet istihbarat kuruluşu KGB gibi kuruluşları temsil eden anıtlar, Sovyetler Birliği ve Komünist Parti ile ilgili yerleşim birimleri isimleri ülkede yasak kapsamında bulunuyor.Bir süre önce parlamentodan çıkarılan bir yasa ile Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferi sembolize eden Aziz Georgia kurdelesinin kullanılması da yasaklandı.Kırım yarımadasında Sovyetler döneminde ismi değiştirilen yer isimlerinin tekrar Kırım Tatar isimlerine kavuşması yönündeki tasarı ise Ukrayna Parlamentosu'nun gündeminde bekliyor.Rusya ile savaştan dönen Ukrayna komünizmin mirasını terk ediyor