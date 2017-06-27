Ana Sayfa | DÜNYA 27/06/2017 10:20

Esad rejimine ABD'den şok kimyasal silah uyarısı

esad rejimi

Suriye'de Esad rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etti ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıkladı.Esad kimyasal silahlarının olmadığını açıklamıştı.

Avrupa - Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "ABD, Esad rejimi tarafından, masum çocuklar dahil kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir." ifadelerine yer verildi.ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizlemek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak eğer Bay Esad, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir." uyarısı yapıldı.ABD, Esad rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, "Suriyeli diktatör Beşşar Esad, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Esad yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı. Esad'ın vereceği merakla cevap bekleniyor

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