İngiltere'deki Avrupa vatandaşlarına ilişkin şok açıklama

Theresa May, ülkede yaşayan AB vatandaşlarınının haklarını Brexit sonrasında da korumasına ilişkin koşulları açıkladı. Başbakan'dan şok açıklama

Avrupa - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarınının haklarını ülkenin AB'den ayrılmasının (Brexit) sonrasında da korumasına ilişkin koşulları açıkladı. May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesindeki temaslarıyla ilgili bilgi verdi.May, zirvede AB üyesi muhataplarına sunduğu, İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrasında haklarının karşılık korunmasına ilişkin teklifin ayrıntılarını da açıkladı.Buna göre İngiltere’de mevcut kanunlara uygun yaşayan AB vatandaşlarına 5 yılı doldurmaları halinde sürekli oturum izni verilecek. Bunlar, kendi ülkelerindeki aile üyelerini de İngiltere’ye getirme hakkına sahip olacak.Bu haklara sahip olacak AB vatandaşlarının hangi tarihten itibaren İngiltere’de yaşamaya başlamış olmaları gerektiği ise henüz karara bağlanmadı. Belirlenecek bir başlangıç tarihinden sonra İngiltere’ye gelen AB vatandaşlarına ise “durumlarını düzenlemeleri” için 2 yıl süre tanınacak.İngiltere’de sürekli oturum hakkı verilecek AB vatandaşları çalışma, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlanma imkanına sahip olacak.Belirlenecek başlangıç tarihi İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlattığı 29 Mart 2017’den önce olmayacak. Birleşik Krallık hükümeti başbakanı May'in açıklamaları bu şekildeydi.