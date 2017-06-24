ABD Türkiye'deki tutuklamalara yönelik endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'deki tutuklamalar nedeniyle duyduğu endişeleri anlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı basın toplantısında, Türkiye'ye dair soruları da yanıtladı. Sözcü, CHP İstanbul Milletvekili ve Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik değerlendirmelerde de bulundu, Türkiye'ye insan haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Sözcü Heather Nauert Washington'daki toplantıda, Türkiye'deki gelişmelere dair endişesini dile getirdi.

Nauert, "Hapse atılan muhalif politikacı ile ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolayısı ile bu konuda söyleyecek yeni bir şey yok. Ancak gördüklerimiz, Türk hükümet yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz" dedi. Sözcü, bu konuyu Türk Hükümeti ile konuştuklarını kaydetti.

Türkiye'de "170'in üzerinde gazeteci tutuklu ve çok sayıda milletvekili cezaevinde. Çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı. Türkiye'yi hala demokratik bir ülke olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise sözcü, “Gazetecilerin hapse atılmasına ilişkin, ifade özgürlüğüne ilişkin onlarla görüşmelerimize devam ediyoruz. Biz ifade ve basın özgürlüğüne inanıyoruz. Bazı konuşmalardan bazı uluslar, bazı liderler rahatsız olsa bile biz buna inanıyoruz. Bu nedenle ABD, demokrasiyi güçlendiren ve korunması gereken tüm özgürlükleri Türkiye'de ya da diğer ülkelerde de teşvik etmeye devam edecek” şeklinde yanıtladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’ye ifade özgürlüğüne, adil yargılamaya, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterme çağrısı yaptı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe