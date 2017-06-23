Finsbury Park saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii önündeki saldırısının zanlısı terör bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüsten yargılanacak

Zanlı, 47 yaşındaki 4 çocuk babası Osborne, Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Teravih namazından çıkan kalabalığın üzerine aracını süren saldırgan, bir kişi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.Saldırıda ölen 51 yaşındaki Makram Ali'nin, Bangladeş'ten İngiltere'ye 10 yaşındayken geldiği ve Londra'nın Haringey bölgesinde yaşadığı belirtildi.BBC'ye konuşan görgü tanığı Abdül Rahman, "Zanlı kamyonetten dışarı çıktığında koşup kaçmak istedi ve 'Müslümanları öldürmek istiyorum. Müslümanları öldürmek istiyorum' diye bağırdı" dedi.

İngiltere'de son 3 ayda dört ayrı saldırı oldu.

Daha önce 22 Mart'ta Londra'nın Westminster bölgesinde, 22 Mayıs'ta Manchester'da, 3 Haziran'da da yine Londra'da London Bridge'de saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe