Çatışmanın ortasında 1 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'daki Arbin beldesinde muhaliflerle Esad güçleri arasındaki cephe hattına bir kilometre uzaklıkta 2 bin kişiye açık havada iftar verildi

Uzun masaların yemek ve içeceklerle donatıldığı, cephe hattına bir kilometre uzaklıkta kurulan iftara ihtiyaç sahipleri, yaralılar ve çocuklar iştirak etti.İftar yemeğinin tamamlanmasının ardından Kadir gecesi münasebetiyle beldede düzenlenen etkinliklerde Kur'anı Kerim ve ilahiler okundu.

SOFRANIN UZUNLUĞU 1 KİLOMETRE

El Rahme Hayır Kurumu görevlilerinden Abdulkerim el Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kadir gecesi münasebetiyle daha önce her yıl ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriyorduk. Bölgede çatışmaların geçici bir süreliğine durmasını fırsat bilerek bu yıl da açık havada yaklaşık 2 bin kişiye iftar verdik. Hedefimiz insanları bir araya getirmekti. Savaştan önce de bunu yapıyorduk, iftarlarla insanları bir araya getirerek kaynaşmayı sağlıyorduk. Savaşta ise bölgeye düzenlenen yoğun saldırılar nedeniyle böyle bir imkanımız olmadı." diye konuştu.